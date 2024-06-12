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Путин: «Игры БРИКС продемонстрируют торжество честной борьбы и равных возможностей»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Игры БРИКС представляют собой образец равных возможностей и честной борьбы между спортсменами.

«Рад приветствовать в России участников и гостей спортивных игр стран БРИКС. Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы», — сказал Путин на церемонии открытия соревнований.

Игры БРИКС продлятся до 24 июня. Участие в первенстве подтвердили более 90 стран.

Соревнования пройдут в 27 видах спорта. В их числе бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол и другие.

Владимир Путин
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