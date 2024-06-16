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Президент Федерации каратэ России считает, что Игры БРИКС объединяют народы

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Президент Федерации каратэ России Сергей Цой похвалил организацию Игр БРИКС в Казани.

«Я хочу поблагодарить руководство нашей страны, наших гостей, спортсменов за проведение такого праздника. Игры БРИКС объединяют народы, объединяют спортсменов. Спортсмены в честном бою выявляют сильнейшего, и это очень важно для нас», — приводит слова Цоя ТАСС.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Татарстана.

Источник: ТАСС
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