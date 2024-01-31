Посол России в Бразилии пригласил бразильских атлетов принять участие в Играх БРИКС и Играх будущего

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий встретился с министром спорта Бразилии Андре Фуфукой и пригласил бразильских спортсменов принять участие в российских спортивных мероприятий 2024 года, сообщает Gov.br.

Информируется, что на встрече посол и министр также подчеркнули заинтересованность стран не только в поддержании существующих связей в области спорта, но и в поиске новых возможностей для расширения партнерства.

В 2024 году в Казани пройдут Игры будущего с 23 февраля по 10 марта и Игры БРИКС с 12 по 23 июня.