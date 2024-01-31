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Игры БРИКС

31 января, 18:40

Посол России в Бразилии пригласил бразильских атлетов принять участие в Играх БРИКС и Играх будущего

Ана Горшкова
Корреспондент
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Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий встретился с министром спорта Бразилии Андре Фуфукой и пригласил бразильских спортсменов принять участие в российских спортивных мероприятий 2024 года, сообщает Gov.br.

Информируется, что на встрече посол и министр также подчеркнули заинтересованность стран не только в поддержании существующих связей в области спорта, но и в поиске новых возможностей для расширения партнерства.

В 2024 году в Казани пройдут Игры будущего с 23 февраля по 10 марта и Игры БРИКС с 12 по 23 июня.

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