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Легкоатлетка Макаренко — о переносе Игр Дружбы: «Люди настраивались, строили планы... Некрасивая история»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская легкоатлетка Кристина Макаренко в интервью «СЭ» поделилась мнением о возможной отмене или переносе Игр Дружбы на 2025 год.

Ранее соревнования планировали провести в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Люди ради этого единственного, возможно, шанса отдают всю жизнь, чтобы поехать на Олимпиаду. И когда нам говорят, что наши Игры дружбы будут лучше, чем Олимпиада... Не знаю, это ведь обесценивание какое-то других медалей, которые были завоеваны четыре года назад, восемь лет назад.

Игры Дружбы сказали теперь что перенесут. А вот люди настраивались, готовились, строили планы на сезон вперед, туда, на сентябрь. И получилось так, некрасивая история. Я вот вообще уже не живу никакими надеждами. Не думаю ни о чем. Это все очень тяжело, думать, что ты куда-то можешь поехать, а потом в итоге не поехать... Проходили и не раз", — сказала Макаренко «СЭ».

Ранее МОК опубликовал списки первых спортсменов из России, кто официально получил допуск на Игры.

Кристина Макаренко. «Если бы не World Athletics, поехала бы на Олимпиаду». Лучшая спринтерша России защищает тех, кто согласился на нейтральный статус

легкая атлетика
Кристина Сивкова
МОК
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