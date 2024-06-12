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Сегодня, 13:32

Победители Игр стран БРИКС смогут поступать в спортвузы без экзаменов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право победителям Игр стран БРИКС, Всемирных игр дружбы и Игр будущего поступать в спортивные вузы без экзаменов. Документ опубликован на портале правовой информации.

При этом, как отмечается в сопроводительных документах к закону, в настоящее время большинство ведущих российских атлетов не имеют возможности выступать на официальных международных спортивных соревнованиях, а следовательно, лишаются права на поступление в учебные заведения без вступительных испытаний. Новые нормы призваны исправить эту ситуацию.

Ранее право на поступление в профильные вузы без экзаменов было только у победителей Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, у чемпионов мира и Европы.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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