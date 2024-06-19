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Сегодня, 17:30

Плавание на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 19 июня

Соревнования по плаванию в рамках Спортивных Игр стран БРИКС состоятся 19 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Официальный сайт Игр БРИКС

Соревнования по плаванию в рамках Спортивных Игр стран БРИКС состоятся в среду, 19 июня. Состязания пройдут в УСК «Дворец водных видов спорта» в Казани (Татарстан). Финальные заплывы начнутся в 18.00 по московскому времени. В программе — вольный стиль у женщин и мужчин (400 м и 50 м), заплыв на спине у женщин и мужчин (50 м и 200 м), баттерфляй у женщин и мужчин (400 м), брасс у женщин и мужчин (100 м и 200 м), вольный стиль эстафета- мужчины и женщин (4х100 м).

В прямом эфире следить за финальными заплывами бесплатно можно на телеканале «Матч! Страна» в 17.55 мск и на «Матч! Арена» в 20.00 мск.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

Плавание
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