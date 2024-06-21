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Сегодня, 17:15

Плавание на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 21 июня

21 июня на Играх БРИКС 2024 пройдут заплывы у мужчин и женщин
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Пловчиха.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

21 июня в Казани во Дворце водных видов спорта пройдут предварительные и финальные заплывы на Играх БРИКС 2024. Мужчины и женщины выступят в комбинированной эстафете 4x100 м, проплывут дистанциях на 50 и 100 метров баттерфляем, а также состоятся соревнования в других дисциплинах.

Смотреть видеотрансляцию заплывов на Играх БРИКС 21 июня можно будет на телеканале «Матч Страна». Прямой эфир начнется в 17.55 по московскому времени. Видеосервис VK Video также бесплатно покажет предварительные и финальные заплывы в пятницу в Казани.

От сборной России в заплывах будут участвовать Герман Зажирский, Вячеслав Зуев, Милана Степанова, Ралина Гилязова, Михаил Быков и другие спортсмены.

Ознакомиться с расписанием и трансляциями соревнований Игр БРИКС 2024 21 июня можно по ссылке на материал «СЭ».

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