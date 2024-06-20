Плавание на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 20 июня

Соревнования по плаванию в рамках Игр БРИКС пройдут в Казани с 19 по 21 июня. За 3 дня турнира пловцы разыграют 37 комплектов наград.

Утреннюю и вечернюю части соревнований покаэут в прямом эфире в социальных сетях Игр БРИКС, а также в группе ВФП во ВКонтакте. Финальные заплывы в прямом эфире будут транслировать на телеканале «Матч! Страна» и на «Матч ТВ».

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч».

Расписание соревнований по плаванию 20 июня

400 м комплекс — женщины

7500 м вольный стиль — мужчины

50 м на спине — мужчины

200 м вольный стиль ~ женщины

200 м комплекс — мужчины

100 м на спине — женщины

50 м брасс — мужчины

50 м баттерфляй: женшины

100 м вольный стиль — мужчины

100 м врасс — женщины

200 м баттерфляй — мужчины

Смешанная комбинированная эстафета 4 х 100 м

Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».