Оргкомитет Игр БРИКС: «Хочешь не хочешь, многое приходится додумывать самим»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в интервью «СЭ» поделился мнением о подготовке к Играм стран БРИКС.

«В последнее время у нас такой формат жизни, что, хочешь не хочешь, многое приходится додумывать самим. Но у нас большой опыт, компетентные специалисты. Совсем недавно мы первыми провели Игры стран СНГ. Для многих проект казался однократным экспериментом, тем не менее он растет и развивается, проходил в Минске. Азербайджан и Армения задумываются над тем, чтобы продолжить эту эстафету.

В этом году провели Игры будущего. Подобных событий в мире в принципе раньше не было, все регламенты соревнований писались с нуля. Так что не испугались и решились переформатировать Игры БРИКС. И уже наш регламент будет тем ориентиром, который поможет организаторам следующих лет. Надеемся, что получится задать тренд и добавить Игры стран БРИКС в международный спортивный календарь как важное событие", — сказал Леонов.

Игры стран БРИКС стартуют 11 июня и продлятся до 24-го числа. Церемония открытия соревнований намечена на 12 июня.