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Сегодня, 11:00

Опубликован состав сборной России по теннису на Играх БРИКС-2024

Руслан Минаев
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Федерация тенниса России опубликовала состав сборной на Играх БРИКС-2024.

Теннисисты разыграют медали в командных соревнованиях.

Женская сборная:

Полина Кудерметова

Екатерина Маклакова

Елена Приданкина

Капитан: Евгения Манюкова.

Мужская сборная:

Игорь Кудряшов

Данил Панарин

Илья Симакин

Капитан: Владимир Горелов.

Теннисный турнир на Играх БРИКС-2024 пройдет с 13 по 19 июня.

Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

Теннис
Сборная России по теннису
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