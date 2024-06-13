Опубликован состав сборной России по теннису на Играх БРИКС-2024

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Федерация тенниса России опубликовала состав сборной на Играх БРИКС-2024.

Теннисисты разыграют медали в командных соревнованиях.

Женская сборная:

Полина Кудерметова

Екатерина Маклакова

Елена Приданкина

Капитан: Евгения Манюкова.

Мужская сборная:

Игорь Кудряшов

Данил Панарин

Илья Симакин

Капитан: Владимир Горелов.

Теннисный турнир на Играх БРИКС-2024 пройдет с 13 по 19 июня.

Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть