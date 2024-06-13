Опубликован состав сборной России по теннису на Играх БРИКС-2024
Федерация тенниса России опубликовала состав сборной на Играх БРИКС-2024.
Теннисисты разыграют медали в командных соревнованиях.
Женская сборная:
Полина Кудерметова
Екатерина Маклакова
Елена Приданкина
Капитан: Евгения Манюкова.
Мужская сборная:
Игорь Кудряшов
Данил Панарин
Илья Симакин
Капитан: Владимир Горелов.
Теннисный турнир на Играх БРИКС-2024 пройдет с 13 по 19 июня.
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