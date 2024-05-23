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Сегодня, 11:22

Определен состав команды России на Игры БРИКС в Казани

Виктория Кравченко
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Стал известен состав команды России на Игры БРИКС в Казани. Шахматный турнир пройдет с 17 по 22 июня.

За российскую команду сыграют: действующий чемпион страны Владислав Артемьев, двукратный победитель онлайн-олимпиады ФИДЕ в составе сборной России Андрей Есипенко, вице-чемпионка мира Екатерина Лагно и пятикратная чемпионка России Валентина Гунина.

Спортсмены разыграют шесть комплектов медалей. Участники будут соревноваться в быстрые шахматы и блиц в личном и командном зачетах.

Источник: https://ruchess.ru/news/all/opredelen_sostav_komandy_rossii_na_igry_briks_v_kazani_/
Шахматы
Валентина Гунина
Екатерина Лагно
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