Определен состав команды России на Игры БРИКС в Казани
Стал известен состав команды России на Игры БРИКС в Казани. Шахматный турнир пройдет с 17 по 22 июня.
За российскую команду сыграют: действующий чемпион страны Владислав Артемьев, двукратный победитель онлайн-олимпиады ФИДЕ в составе сборной России Андрей Есипенко, вице-чемпионка мира Екатерина Лагно и пятикратная чемпионка России Валентина Гунина.
Спортсмены разыграют шесть комплектов медалей. Участники будут соревноваться в быстрые шахматы и блиц в личном и командном зачетах.
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