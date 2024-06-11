Олимпийский призер Орябинская попала в состав сборной России на Игры БРИКС как запасная

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что серебряный призер Олимпиады в Токио Елена Орябинская попала в состав сборной России на Игры БРИКС в статусе запасной.

«Елена Орябинская заняла третье место в одиночке, третье — в двойке парной и второе — в четверке парной. Сейчас эта спортсменка находится на тренировочном мероприятии и является запасной», — приводит ТАСС слова Свирина.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.