Олимпийский чемпион Нагорный считает Игры БРИКС ответственным стартом

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что Игры БРИКС в Казани являются ответственным стартом.

«Впереди у нас Игры БРИКС, будем готовиться, — цитирует спортсмена ТАСС. — Это ответственный старт. Приедут страны, которые смогут закрыть глаза на установки Международного олимпийского комитета. Ну а мы всегда готовы, наша задача — выходить и побеждать».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.