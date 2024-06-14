Олимпийский чемпион Белявский назвал перспективным индийского гимнаста на Играх БРИКС

Олимпийский чемпион Давид Белявский в интервью «СЭ» высказал мнение о спортсменах, которые приехали на Игры стран БРИКС в Казань.

«Мне сегодня сказали тренеры, что был талантливый, интересный парень из Индии. Здорово выступили в первой смене, я сам, правда, внимания и не обратил. Так что есть за кем посмотреть, последить.

100 процентов неожиданные герои здесь могут проявить себя. На чемпионатах мира, чемпионатах Азии или Европы они не могли пробиться далеко, команды не могли пробиться, чтобы их заметили. А здесь они полноценные финалисты, участвуют в финале. Так что ребята будут просматриваться, опыт получат важный. Так и растут люди из не самых очевидных для гимнастики стран», — сказал Белявский.

От участия в Играх БРИКС в спортивной гимнастике ранее отказалась сборная Китая.