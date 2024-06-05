Олимпийская чемпионка Загитова станет послом Игр БРИКС в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет послом Игр БРИКС в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в послы также посвятят олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина.

Церемония посвящения Загитовой и Поветкина в послы Игр БРИКС состоится 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Спортивные игры стран БРИКС будут проходить с 11 по 24 июня 2024 года на территории 18 спортивных объектов в Казани. Участие в соревнованиях подтвердили 97 стран.

В 2023 году Игры БРИКС проходили в ЮАР. Тогда сборная России стала первой в медальном зачете с 59 наградами.