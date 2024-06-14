Олимпийская чемпионка Колесниченко назвала почетными победы на Играх БРИКС

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко прокомментировала свои две победы на Играх БРИКС в Казани.

В четверг, 13 июня, синхронистка стала победительницей в технических программах в соло и дуэтах.

«Я не знала, что стала первой победительницей Игр, не думала об этом. Конечно, это приятно. Я рада, что выступаю здесь, Игры БРИКС являются крупными международными соревнованиями, поэтому победить здесь очень почетно», — цитирует Колесниченко ТАСС.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня.