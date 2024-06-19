Олимпийская чемпионка Егорян заявила, что не смогла реализовать потенциал на Играх БРИКС

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян прокомментировала завоеванную бронзовую медаль на Играх БРИКС в соревнованиях саблисток.

«Не смогла реализоваться сегодня, но я уеду с медалью, и это замечательно. Любая медаль с соревнований — праздник для моего сына. На протяжении всего боя я чувствовала, что отстаю, была чуть зажата. В конце появилась надежда, что смогу все переиграть, но в конце судья не дал, что должен, а я уступала несколько ударов», — приводит слова Егорян ТАСС.

30-летняя Егорян также является двукратной чемпионкой мира и шестикратной победительницей чемпионатов Европы.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани.