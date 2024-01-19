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Игры БРИКС

Сегодня, 18:14

Матыцин: «В Играх БРИКС ожидается участие порядка 5 тысяч спортсменов из более 60 стран»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС ожидается участие порядка 5 тысяч спортсменов из более 60 стран.

«По нашей инициативе и по согласованию с коллегами из стран БРИКС принято решение провести Игры БРИКС 2024 года в открытом формате, принципа равного и недискриминационного допуска придерживаются все участники альянса, мы обеспечиваем равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в турнире без санкций и ограничений под флагом своей страны и с исполнением гимна страны-победителя.

На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5 тысяч участников из более 60 стран, подготовка осуществляется на основании разработанного и согласованного плана мероприятий, включающего обеспечение готовности всей инфраструктуры и сервисов, организацию культурной и волонтерской программ, санитарно-противоэпидемических мероприятий. Одним из ключевых направлений является обеспечение безопасности участников и гостей мероприятия, это всегда наш приоритет. Будем рады видеть всех в Казани на Играх БРИКС", — приводит слова Матыцина ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программу турнира вошли 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате «фиджитал».

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
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