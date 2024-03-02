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Игры БРИКС

2 марта, 13:28

Матыцин: «Более 30 стран выразили интерес приехать в Казань на Игры БРИКС»

Константин Белов
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на успех Игр БРИКС.

«Это правительственный проект. Он реализуется впервые в России, но игры проходят не впервые. В таком масштабе Россия формировала их, чтобы дать дополнительный импульс развитию этого движения. Мы знаем, что сейчас уже более 30 стран выразили интерес приехать в Казань. Не только команды стран-членов БРИКС, но и другие. По согласованию с президентом РФ, а Россия в этом году председательствует в БРИКС, сделали формат открытым. Видим, что это позитивно воспринято нашими партнерами. Надеюсь на успех. Казань обладает большим потенциалом проведения крупных проектов. Наша задача — сформировать стабильный регламент проведения Игр БРИКС для того, чтобы следующим странам передать эту эстафету, как приняли мы от ЮАР. Передать регламент, пакет документов и рекомендаций для того, чтобы игры не стали альтернативой. Мы не рассматриваем игры БРИКС как альтернативу Олимпиады, а хотим, чтобы они заняли свое место в международном календаре соревнований, предоставив возможность спортсменам, тренерам, организаторам поучаствовать. Чтобы этот проект был конкурентным. Потому что спорт растет в конкуренции. Мы абсолютно с уважением относимся к другим международным организациям, международному календарю. В то же время считаем, что межправительственный формат, также как и игры стран СНГ, будет способствовать укреплению мировой системы и нашей системы спорта», — сказал Матыцин.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программу турнира вошли 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате «фиджитал».

Олег Матыцин
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