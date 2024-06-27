Валуев — о Играх БРИКС: «Это было достойно!»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от Игр БРИКС.

«Это было очень достойно. Считаю, что в будущем Игры БРИКС станут еще популярнее. Список стран постоянно увеличивается», — сказал Валуев «СЭ».

Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня, сборная России завоевала на них 509 медалей. В активе россиян 266 золотых медалей, 142 серебряные и 101 бронзовая.

Александр Абустин