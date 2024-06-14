Нагорный завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях на Играх БРИКС

Российский гимнаст Никита Нагорный занял второе место в вольных упражнениях на соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх БРИКС в Казани.

27-летний спортсмен набрал 14,133 балла. Золото завоевал белорус Егор Шарамков с результатом 14,933 балла. Тройку лидеров замкнул его соотечественник Ярослав Крутов (13,966).

В четверг, 13 июня, Нагорный снялся с индивидуального многоборья на Играх БРИКС из-за травмы.

Нагорный является олимпийским чемпионом (2020), трехкратным чемпионом мира (2019), а также восьмикратным чемпионом Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021).