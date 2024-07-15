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Сегодня, 11:00

На поощрение призеров Игр БРИКС выделили более 274,7 миллиона рублей

Виктория Кравченко
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Правительство России направит более 274,7 миллиона рублей на поощрение победителей и призеров Игр БРИКС.

«Всего на поощрения спортсменов и тренеров будет направлено более 274,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Отмечается, что специалисты также будут награждены за призовые места спортсменов.

«Тренеры, подготовившие призеров Игр, также получат вознаграждение: за золотую медаль — 137,2 тысячи рублей, за серебряную — 67,6 тысячи рублей, за бронзовую — 40,96 тысячи рублей», — уточняется в сообщении.

Церемония закрытия Игр БРИКС в&nbsp;Казани. В Казани закрыли Игры БРИКС. Их назвали успешными

В 2024 году Игры БРИКС прошли в Казани с 12 по 23 июня. Россия одержала победу в общем медальном зачете, завоевав 509 наград: 226 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую.

В следующем году соревнования пройдут в Бразилии.
Источник: Сайт правительства РФ
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