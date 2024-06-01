Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 13:25

На Играх БРИКС ждут четыре тысячи иностранных спортсменов

Анатолий Курагин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Спортивных игр стран БРИКС. Соревнования состоятся с 12 по 23 июня в Казани. В совещании приняли участие советник Президента страны Игорь Левитин, заместитель министра спорта Алексей Морозов, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров и внештатный советник председателя правительства РФ Олег Матыцин.

«В 2024 году Российская Федерация председательствует в объединении БРИКС, и в текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение, — отметил вице-премьер. — Игры БРИКС, проводимые по поручению президента Владимира Путина, — важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран. Предстоящие соревнования необходимо провести на самом высоком уровне. У Казани огромный опыт организации международных спортивных мероприятий. В этом году в столице Татарстана с успехом прошли Игры будущего, надеюсь, эта традиция будет продолжена и с Играми БРИКС. До открытия Игр остается всего 12 дней, поэтому необходимо завершить все подготовительные мероприятия».

«Завершена пригласительная кампания. Получены заявки об участии представителей 97 стран. Мы ожидаем около 5 тысяч участников, в том числе более 4 тысяч иностранных спортсменов, — сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов. — По поручению оргкомитета Минспорт сформировал итоговую спортивную программу с учетом полученных заявок. В нее вошли 27 видов спорта».

Замминистра также рассказал о предстоящей встрече министров спорта стран БРИКС, которая запланирована на 22 июня: «Подтверждено участие министров из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Эфиопии и Ирана, а также представителей министров из Индии, ЮАР и Бразилии. В рамках указанной встречи планируется обсудить актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития спортивного сотрудничества стран объединения, а также запуска совместных проектов на пространстве БРИКС».

Россия также разработала и предложила партнерам Казанскую спортивную хартию БРИКС. Хартия регламентирует цели, принципы, направления спортивного сотрудничества на пространстве объединения, предусматривает механизм их реализации, а также условия проведения Игр страной-председателем. Кроме того, проработан вопрос об установлении денежного вознаграждения российским спортсменам — победителям и призерам Игр БРИКС, а также тренерам и специалистам.

«Хочу поблагодарить за оказанное доверие и возможность проведения на территории республики данного мероприятия, — отметил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. — За период подготовки к Играм в республике проведена масштабная работа, все министерства и ведомства максимально вовлечены в процесс. Заверяем, что мы приложим все усилия для того, чтобы Игры БРИКС состоялись на высоком организационном уровне и выполним все возложенные на нас обязательства».

Дмитрий Чернышенко
3
Читайте также
Грман рассказал, что ему желали смерти после перехода в КХЛ
Махачев и Порье устроили перепалку во время битвы взглядов перед UFC 302
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
РФС объявил, сколько «Зенит» тратит на зарплаты игрокам, Семак раскритиковал Кубок России и раскрыл, за кого болеет в Европе. Что происходит в «Зените»
В США предупредили о грядущем кризисе для ВСУ этим летом
Москвичи рассказали о последствиях прошедшего в столице ливня
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер заявила, что состав сборной России по художественной гимнастике на Игры БРИКС пока не определен

Олимпийская чемпионка Мельникова: «Перед Играми БРИКС настроение хорошее»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости