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Сегодня, 15:30

На Играх БРИКС отказались от возрастных ограничений

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в интервью «СЭ» заявил, что на Играх стран БРИКС отменили возрастные ограничения.

Ранее рекордсменка мира Евгения Чикунова сказала, что планирует выступить на этих соревнованиях, если ее допустят по возрастным критериям.

«Возрастных ограничений у нас нет. Была такая мысль — сделать турнир юношеским или молодежным, но в итоге от этого отказались с целью повысить значимость и уровень соревнований. Так что участвовать могут все: как юниоры, так и взрослые. Понятно, что в художественной гимнастике, вполне вероятно, будут и весьма юные спортсмены, в скейтбординге, других видах. Всех, кто готов, — всех ждем.

С нашей стороны после долгих дискуссий все ограничения сняты. Так что вопросы теперь к федерации плавания, у кого-то в эти даты есть альтернативные старты, этот фактор может сыграть. Но мы настроены на то, что приедут лучшие из лучших максимально во всех дисциплинах", — сказал Леонов.

Игры стран БРИКС стартуют 11 июня и продлятся до 24-го числа. Церемония открытия соревнований намечена на 12 июня.

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Владимир Леонов
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