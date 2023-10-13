Министр спорта Татарстана приоткрыл секрет об Играх стран БРИКС

Леонов Владимир Александрович, министр спорта Республики Татарстан прокомментировал возможность проведения киберспортивного турнира в рамках Игр стран БРИКС в 2024 году.

«Может быть, приоткрою секрет, все уже знают, Игры стран БРИКС в июне проводятся в следующем году. Мы также хотим предложить провести какую-нибудь дисциплину в диджитал-формате... пока она не выбрана», — приводит слова Александровича Cybersport.Metaratings.ru.

Спортивные Игры государств-участников БРИКС пройдут 12-23 июня 2024 года в Казани. На данный момент в Игры включены 25 видов спорта. Также организаторы планируют добавить еще несколько дисциплин.