Министр спорта России Дегтярев назвал Игры БРИКС в Казани уникальным событием

Министр спорта России Михаил Дегтярев поделился эмоциями от открытия Игр БРИКС в Казани.

«Это масштабное событие. Первое в своем роде, в таком формате, открытом, со взрослыми спортсменами, 27 дисциплин, проходит впервые. Вновь мы отличаемся тем что задаем тон и приглашаем к сотрудничеству на ниве спорта, соперничества в частной и равной борьбе.

В столицу Татарстана уже прибыли спортсмены из 40 стран, заявились 97 государств. Ожидаем точно больше 90 стран в течение всей программы Игр БРИКС. Уже встретился со сборной России, пожелал успеха. У нас сильная команда, есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Будем обкатывать и резерв», – сказал Дегтярев.

Игры БРИКС проходят в столице Татарстана с 11 по 24 июня.