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Каноист Павлов — об Играх БРИКС: «Сравнивать с чемпионатами мира глупо. Конечно, это не топовый уровень»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский каноист Михаил Павлов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от участия в Играх стран БРИКС в Казани и рассказал об уровне конкуренции на этих соревнованиях.

«Конкуренция, конечно, есть. Есть здесь и чемпионы мира, те же ребята из Узбекистана. Есть казахи сильные, другие спортсмены достойные. Да, это, конечно, не топовый уровень, не чемпионат мира, но это первые такие старты. Такой толчок для развития в этом направлении. Я думаю, что уже на следующий год, хорошо, через два-три года Игры БРИКС выйдут на мировой уровень.

Со временем все заинтересуются. Мы сейчас покажем такой уровень, масштаб. И другие страны тоже захотят себя показать. Читал интервью, где ребята из других видов спорта сравнивают Игры БРИКС с чемпионатами мира, Олимпийскими играми… Но послушайте, это же глупо сравнивать. Все только начинается. Вот год-два дайте нам, и будет все совсем здорово», — сказал Павлов.

Павлов победил на Играх БРИКС в дуэте с Дмитрием Шаровым.

 
Михаил Павлов и&nbsp;Дмитрий Шаров. «Не согласен с решением об отстранении. Есть суверенитет страны, свобода мнений». Нашего гребца не пустили на Олимпиаду, и он победил на Играх БРИКС

 

Сборная России по гребле
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