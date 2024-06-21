Российский каноист Павлов — об иностранцах на Играх БРИКС: «Люди боятся, им запрещают. Грозят отстранением от Олимпиады»

Российский каноист Михаил Павлов в интервью «СЭ» рассказал о том, что лично приглашал спортсменов из Индии и Китая на Игры стран БРИКС в Казани, однако они не решились приезжать в Казань.

«Общаемся с ребятами, писали, приглашали. Вы же видите, какая сейчас ситуация… Все боятся, кому-то, как я понимаю, запрещают, грозят отстранением от Олимпиады. Пройдет Париж-2024, и следующие Игры БРИКС уже будут очень представительными, приедет много сильных спортсменов мирового класса.

Игры БРИКС — это что-то новое. Люди не понимают, боятся. А мы показываем, что ничего здесь страшного нет. Это очень интересно, круто. Ничем не отличается по уровню проведения, статусу от чемпионата Европы, например. Так что в перспективе будем только набирать обороты», — сказал Павлов.

Павлов победил на Играх БРИКС в дуэте с Дмитрием Шаровым.