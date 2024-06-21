Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 15:30

Каноист Павлов — об Играх БРИКС: «Много достойных соперников, радуют ребята из Индии. Небольшой минус — ветер»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский каноист Михаил Павлов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от участия в Играх стран БРИКС в Казани.

«Здесь собрались сильные экипажи, есть неплохие команды. Прежде всего, конечно, братья белорусы выделяются, как мы их уже называем. Много достойных соперников, определенно хороший уровень. Спортсмены из Узбекистана также очень сильные, чемпионы мира все-таки. Результаты Индии радуют, интересные ребята. В финале на 1000 в одиночке парень был из Индии, финал — это уже много значит. Рад за него и за наших рад, за всех рад, но за индийца прям побольше всего, если честно.

Здесь красиво, если говорить про гребной центр в Казани. Небольшой минус — это ветер. Боковые ветра гребцам-канонистам усложняют движение. Но мы с погодой ничего не сделаем. Так что условия супер, все хорошо. Спасибо большое Казани за гостеприимство, пусть больше проводят таких мероприятий. Казань становится настоящим городом спорта, так много всего здесь проходит. Рад самому факту, что поводятся эти соревнования», — сказал Павлов.

Павлов победил на Играх БРИКС в дуэте с Дмитрием Шаровым.

 
Михаил Павлов и&nbsp;Дмитрий Шаров. «Не согласен с решением об отстранении. Есть суверенитет страны, свобода мнений». Нашего гребца не пустили на Олимпиаду, и он победил на Играх БРИКС

 

Сборная России по гребле
1
0
Читайте также
Таблоиды считают, что роман Беллингема с известной моделью сфабрикован
УЕФА начал расследование в отношении форварда «Рубина» и сборной Албании Даку
В МИДе сообщили о переговорах РФ о безвизовом режиме с девятью странами
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти
При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС РФ
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России по шахматам завоевало золото в миксте на Играх БРИКС

Каноист Павлов — об Играх БРИКС: «Сравнивать с чемпионатами мира глупо. Конечно, это не топовый уровень»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости