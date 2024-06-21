Каноист Павлов — об Играх БРИКС: «Много достойных соперников, радуют ребята из Индии. Небольшой минус — ветер»

Российский каноист Михаил Павлов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от участия в Играх стран БРИКС в Казани.

«Здесь собрались сильные экипажи, есть неплохие команды. Прежде всего, конечно, братья белорусы выделяются, как мы их уже называем. Много достойных соперников, определенно хороший уровень. Спортсмены из Узбекистана также очень сильные, чемпионы мира все-таки. Результаты Индии радуют, интересные ребята. В финале на 1000 в одиночке парень был из Индии, финал — это уже много значит. Рад за него и за наших рад, за всех рад, но за индийца прям побольше всего, если честно.

Здесь красиво, если говорить про гребной центр в Казани. Небольшой минус — это ветер. Боковые ветра гребцам-канонистам усложняют движение. Но мы с погодой ничего не сделаем. Так что условия супер, все хорошо. Спасибо большое Казани за гостеприимство, пусть больше проводят таких мероприятий. Казань становится настоящим городом спорта, так много всего здесь проходит. Рад самому факту, что поводятся эти соревнования», — сказал Павлов.

Павлов победил на Играх БРИКС в дуэте с Дмитрием Шаровым.