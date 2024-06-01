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Сегодня, 13:35

Олимпийская чемпионка Мельникова: «Перед Играми БРИКС настроение хорошее»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о готовности к выступлению на Играх БРИКС.

«Как я оцениваю свою форму перед Играми БРИКС? По крайней мере, настроение у меня хорошее. Не так много участников, к сожалению, на данный момент. Но Игры пройдут в Казани, очень люблю этот город. Нравится атмосфера, там люди чтят свои традиции», — сказала Мельникова «СЭ».

Турнир пройдет с 11 по 24 июня 2024 года в Казани. В рамках Игр БРИКС будет разыграно 380 комплектов наград в 29 видах спорта. На данный момент более 50 стран подтвердили свое участие в соревнованиях.

Ангелина Мельникова
Виктория Листунова
Спортивная гимнастика
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