Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 21:05

Мелешкин выразил мнение о перспективах «баскетбольного двоеборья»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский баскетболист Владислав Мелешкин в интервью «СЭ» высказался о перспективах фиджитал-баскетбола.

«У нас же двоеборье, две части, обе имеют важное значение. Интерактивная в какой-то степени, может быть, даже более значимая. Можно получить на приставке как большое преимущество и облегчить себе задачу, ровно как можно и очень сильно отстать в счете, отыгрываться будет потом очень трудно. Освоился на Играх будущего, постепенно навык нарабатывал, сейчас уже гораздо увереннее себя чувствую в интерактивной части. Все лучше и лучше навыки.

Еще зимой мне очень понравился формат, если будут проводиться чемпионаты, развиваться клубная история, будет продвижение, больше турниров — то будет и развитие. Я вижу большие перспективы у этого вида спорта, как за фиджитал-движением в целом, так и за кибер-баскетболом, баскетбольным двоеборьем в частности. К тому же это очень зрелищная история», — сказал Мелешкин.

 
Владислав Мелешкин на&nbsp;Играх БРИКС. «За фиджитал-двоеборьем будущее». Россиянин Мелешкин оформил хет-трик в «баскетбольном двоеборье»

Сборная России по фиджитал-баскетболу заняла первое место на Играх БРИКС, второе место у сборной Белоруссии, на третьем месте команда из Бразилии.

1
0
Читайте также
ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
Игорь Денисов рассказал подробности своего отстранения от футбола
Стали известны условия хранения фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баскетболист Мелешкин — об Играх БРИКС: «Видно, что некоторые страны приехали не очень хорошо готовыми»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости