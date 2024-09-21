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Матыцин заявил, что Россия готова помочь Бразилии в организации Игр БРИКС-2025

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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что Россия готова помочь Бразилии в организации Игр БРИКС-2025.

«Мы надеемся, что формат открытых соревнований сохранится, с нашей стороны мы делаем все возможное. Через Министерство спорта России будет вестись очень конструктивный диалог с нашими бразильскими партнерами. Тем более что он и так уже установлен. Надеюсь, что этот проект будет успешным», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Игры БРИКС в 2024 году прошли в Казани и Москве. Всего было разыграно 387 комплектов наград.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
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