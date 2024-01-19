Матыцин считает маловероятным участие отобравшихся на Олимпиаду спортсменов в Играх БРИКС

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможное участие спортсменов, прошедших квалификацию на Олимпийские игры в Париже, в Играх БРИКС.

«Это разные форматы проведения соревнований. Думаю, что маловероятно, так как спортсмены, которые прошли квалификацию, готовятся к выступлению в Париже», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Олимпийские игры-2024 состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.