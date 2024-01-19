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Игры БРИКС

Сегодня, 17:36

Матыцин считает маловероятным участие отобравшихся на Олимпиаду спортсменов в Играх БРИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможное участие спортсменов, прошедших квалификацию на Олимпийские игры в Париже, в Играх БРИКС.

«Это разные форматы проведения соревнований. Думаю, что маловероятно, так как спортсмены, которые прошли квалификацию, готовятся к выступлению в Париже», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Олимпийские игры-2024 состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Олег Матыцин
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