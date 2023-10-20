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Игры БРИКС

Сегодня, 08:18

Матыцин — об Играх БРИКС: «Не позиционируем их как разрушительный элемент мирового спорта»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал, что думает об Играх БРИКС.

«Думаю, спорт в этом объединении будет играть очень яркую роль как фактор, который дает странам БРИКС, и не только им, направлять спортсменов. Наша задача — заложить основы еще более масштабного мероприятия, следующих Игр БРИКС. Надо подумать о сроках их проведения, чтобы они мягко вписались в мировой спортивный календарь. Мы не позиционируем их как разрушительный элемент мирового спорта.

Самый главный проект следующего года — Игры дружбы. Это событие направлено на укрепление наших связей в спорте. Данный проект даст возможность спортсменам уже после Олимпийских игр показать, что спорт — это посланник мира. В следующем году также будут проводиться игры «Дети Азии». Профессиональный спорт не может развиваться без резерва», — заявил Матыцин.

В этом году Игры БРИКС стартовали в ЮАР 18 октября и пройдут до 21-го числа. В них примут участие 450 спортсменов из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Россияне выступят в шести дисциплинах: плавании, теннисе, бадминтоне, пляжном волейболе, настольном теннисе и спорте лиц с поражениями ОДА.

Олег Матыцин
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