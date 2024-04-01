Матыцин не сомневается, что игры БРИКС станут поводом для гордости

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от игр БРИКС.

«В этом году Россия председательствует в объединении БРИКС, это накладывает особую ответственность в связи с приездом гостей высокого уровня. Нет сомнений, что спортивные игры БРИКС станут еще одним поводом для гордости», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программу турнира вошли 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате «фиджитал».