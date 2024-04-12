Матыцин: «Все страны БРИКС подтвердили свое участие в Играх»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал об ожидаемом количестве участников на Играх БРИКС.

«Все страны БРИКС подтвердили свое участие. Будет более 25 видов спорта на данном мероприятии. Будет около пяти тысяч участников. Спорту уделяется большое внимание от руководителей стран. Если мы говорим о более пятидесяти стран, которых мы ожидаем на турнире, то сейчас идет подтверждения заявок. У меня нет сомнений, что такое количество стран приедет в Россию.

Мы рассматриваем данный проект, как возможность России внести вклад в развитие содружество БРИКС, так как в рамках организации не впервые организуются соревнования. Но в данном форме и масштабе они действительно будут уникальными. Планируем провести встречу министров спорта стран БРИКС и с коллегами из других государств", — сказал Матыцин.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программу турнира вошли 29 видов спорта, в том числе баскетбольное и футбольное двоеборье в формате «фиджитал». В соревнованиях примут участие более 50 стран.

11 апреля в Москве представили талисман Игр БРИКС.