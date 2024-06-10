Мамиашвили: «Игры БРИКС дают возможность проявить себя спортсменам в 27 видах спорта»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили объяснил важность проведения Игр БРИКС.

«Турнир начинался с трех видов спорта. Сегодня их 27, 5 тысяч участников. Конечно, это престижно, а самое главное, это происходит на лучших площадках Казани. Игры традиционно демонстрируют блестящие возможности по разным комплексным видам спорта, начиная с плавания, тенниса, фехтования и борьбы и заканчивая игровыми видами», — сказал Мамиашвили Metaratings.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани. Это ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС.