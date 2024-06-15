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Сегодня, 18:30

Легкоатлетка Макаренко — об Играх БРИКС: «Сильных соперников не было вообще. Даже хуже чем чемпионат России»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Многократная чемпионка России, призер чемпионата Европы Кристина Макаренко в инетрвью «СЭ» рассказала об уровне конкуренции на Играх БРИКС на соревнованиях по легкой атлетике, а также поделилась мнением касательно практики ограничения числа призеров из одной страны.

«Конечно, это несправедливо, так быть не должно, что призеры одни, а на пьедестале другие. У нас сейчас спортсмены не имеют возможности выехать на международные старты и заработать хоть какие-то деньги. В легкой атлетике с этим вообще все очень тяжело, тут нельзя нас сравнивать с другими видами спорта. Все в отстранении два года, а мы уже 10 лет как, скоро юбилей. Так что в нашем виде спорта подобное точно было бы несправедливо.

Сильных соперников из иностранцев как таковых вообще здесь не было. Открытый чемпионат России? Думаю, что так. Даже хуже, к чемпионату России ребята в лучшей форме будут, чем сейчас. Не могу сказать, почему африканские сборные не приехали, тут уже вопросы к организаторам этих соревнований», — сказала Макаренко.

Макаренко финишировала первой на дистанции 100 метров с результатом в 11,31 секунды, второе место заняла другая представительница России Наталья Комбарова (11,411), бронза еще у одной россиянки Юлии Караваевой (11,416).

 
Кристина Макаренко. «Если бы не World Athletics, поехала бы на Олимпиаду». Лучшая спринтерша России защищает тех, кто согласился на нейтральный статус

 

легкая атлетика
Кристина Сивкова
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