Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 18:15

Легкоатлетка Макаренко — об Играх БРИКС: «Последний раз бежала под флагом России 10 лет назад»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Призер чемпионата Европы Кристина Макаренко в интервью «СЭ» поделилась своими эмоциями от выступления под российским флагом на Играх БРИКС в Казани.

«Очень приятно, когда у тебя есть возможность бежать под своим флагом, в национальной форме. Мы уже отвыкли от этого всего. Ощущения такие, подзабытые, лет 10 назад я бежала последний раз как спортсменка сборной России. Не успела пока проникнуться атмосферой Игр БРИКС. Очень жарко, идем под солнцем, постоянно мокрые все, в таком состоянии, что внутри тебя все парит будто, сгоришь под этим солнцем. Болельщиков много, вот это очень здорово. Большое им спасибо что пришли за нами поболеть», — сказала Макаренко «СЭ».

Макаренко финишировала первой на дистанции 100 метров с результатом в 11,31 секунды, второе место заняла другая представительница России Наталья Комбарова (11,411), бронза еще у одной россиянки Юлии Караваевой (11,416).

Кристина Макаренко. «Если бы не World Athletics, поехала бы на Олимпиаду». Лучшая спринтерша России защищает тех, кто согласился на нейтральный статус

легкая атлетика
Кристина Сивкова
4
1
Читайте также
Загитова выступила на премии «Муз-ТВ» вместе с Люсей Чеботиной
«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
Президент Швейцарии назвала целью саммита подготовку площадки для переговоров с РФ
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская спринтерша Макаренко — о победе на Играх БРИКС: «Результат по сути отвратительный»

Легкоатлетка Кнороз — о победе на Играх БРИКС: «Могла бы выиграть чемпионат Европы, мой результат выше»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости