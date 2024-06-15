Легкоатлетка Макаренко — об Играх БРИКС: «Последний раз бежала под флагом России 10 лет назад»

Призер чемпионата Европы Кристина Макаренко в интервью «СЭ» поделилась своими эмоциями от выступления под российским флагом на Играх БРИКС в Казани.

«Очень приятно, когда у тебя есть возможность бежать под своим флагом, в национальной форме. Мы уже отвыкли от этого всего. Ощущения такие, подзабытые, лет 10 назад я бежала последний раз как спортсменка сборной России. Не успела пока проникнуться атмосферой Игр БРИКС. Очень жарко, идем под солнцем, постоянно мокрые все, в таком состоянии, что внутри тебя все парит будто, сгоришь под этим солнцем. Болельщиков много, вот это очень здорово. Большое им спасибо что пришли за нами поболеть», — сказала Макаренко «СЭ».

Макаренко финишировала первой на дистанции 100 метров с результатом в 11,31 секунды, второе место заняла другая представительница России Наталья Комбарова (11,411), бронза еще у одной россиянки Юлии Караваевой (11,416).