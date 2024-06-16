Макаренко и Шубенков завоевали медали в беге на 110 метров с барьерами на Играх БРИКС

Российский легкоатлет Артем Макаренко завоевал золото на дистанции 110 метров с барьерами на Играх БРИКС в Казани.

Он пробежал дистанцию за 13,55 секунды. Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков уступил своему соотечественнику 0,15 секунды и занял второе место. Тройку лидеров замкнул представитель Китая Чжан Цзыцзюнь (+0,24).

У женщин 100-метровку с барьерами выиграла белоруска Эльвира Граборенко (12,81). Второй финишировала россиянка Виктория Погребняк (13,13). Третий результат у Светланы Парахонько из Белоруссии (13,15).

В соревнованиях по прыжкам с шестом победителем стал россиянин Михаил Шмыков с результатом 5,82 м. Второе место с аналогичным результатом занял еще один российский спортсмен Александр Соловьев. Бронзовая награда досталась белорусу Матвею Волкову (5,50).

В метании диска золото и серебро завоевали представители России — Алексей Худяков (62,08 м) и Александр Добренький (58,62) соответственно. Третий результат показал белорус Владислав Пучко (58,40).