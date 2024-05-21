Листунова и Аблязин не выступят на Играх БРИКС

Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Виктория Листунова и Денис Аблязин пропустят Игры БРИКС. Как рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко, оба еще не готовы выступать из-за полученных ранее повреждений.

«Аблязин не сумел до конца восстановился после травмы колена, которую он получил в Сочи во время недавнего чемпионата России. Он принял решение пропустить соревнования в Казани и целенаправленно готовиться к Кубку России в Новосибирске. Не поедет на Игры БРИКС и Виктория Листунова, выступавшая на чемпионате страны с болью в спине. Врачи настаивают на том, чтобы спортсменка сейчас тренировалась в облегченном режиме, но на Кубке России мы Вику рассчитываем увидеть», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Также пропускает сезон из-за травмы олимпийская чемпионка Владислава Уразова. Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В столице Татарстана ожидается более 4500 участников в более чем 20 видах спорта.