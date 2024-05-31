Лещенко рассказал, как ему поступило предложение записать гимн Игр БРИКС

Народный артист России Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» рассказал, как ему поступило предложение записать официальный гимн Игр БРИКС-2024.

Официальной песней Игр стран БРИКС 2024 года стала композиция группы Filatov & Karas «Чемпион 1». Народный артист России исполнит припев трека.

«Мы связались с Filatov & Karas, и они предложили мне сделать коллаборацию. Я послушал песню, и она мне очень понравилась. Сначала она была чисто спортивного характера, потом ребята кое-что переделали. Сейчас она стала не узко спортивной песней, а более глобальной, о событийности сегодняшнего дня, о жизни, такая гуманитарная история. Filatov & Karas показали это организаторам Игр БРИКС. Им песня очень понравилась, и она будет звучать на турнире. Песня достойная. Мы ее пели в открытом эфире, было очень много зрителей, которые ее послушали. У меня роль в этой песне небольшая, я пою несколько строчек припева. К сожалению, у меня, не получается посетить Игры БРИКС, поэтому будем смотреть по телевизору», — сказал Лещенко «СЭ».

С 11 по 24 июня 2024 года в Казани состоятся Спортивные игры стран БРИКС.

Ожидается, что более 4700 атлетов разыграют 380 комплектов наград в 29 видах спорта. Будут представлены следующие дисциплины: бадминтон, бокс, конный спорт, плавание, спортивная борьба, тяжелая атлетика, фехтование, шахматы и многое другое.