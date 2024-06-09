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Сегодня, 15:45

Леонов сообщил, что на Игры БРИКС продали около 60 тысяч билетов

Виктория Кравченко
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что продано около 60 тысяч билетов на Игры БРИКС.

«Неплохо реализуется билетная программа. Уже порядка 60 тыс. билетов на сегодня реализовано», — цитирует Леонова ТАСС.

Он подчеркнул, что Казань на 98-99 процентов готова к проведению Игр, в город уже начали приезжать делегации иностранных спортсменов.

Турнир пройдет в Казани с 12 по 23 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/21053307
Владимир Леонов
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