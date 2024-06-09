Леонов сообщил, что на Игры БРИКС продали около 60 тысяч билетов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что продано около 60 тысяч билетов на Игры БРИКС.

«Неплохо реализуется билетная программа. Уже порядка 60 тыс. билетов на сегодня реализовано», — цитирует Леонова ТАСС.

Он подчеркнул, что Казань на 98-99 процентов готова к проведению Игр, в город уже начали приезжать делегации иностранных спортсменов.