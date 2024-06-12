Леонов рассказал, что гости Игр БРИКС довольны уровнем организации соревнований

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что гости Игр БРИКС считают уровень организации соревнований в Казани как минимум не ниже, чем на Олимпийских играх.

«Очень хорошая реакция у всех гостей. Мы постарались все сделать на самом высоком организационном уровне. И те, кто бывал на Олимпийских играх, говорят, что в Казани уровень организации как минимум не ниже с точки зрения встречи, организации питания, состояния объектов, структуры, внутреннего содержания. Чуть-чуть жарко, но у природы нет плохой погоды», — цитирует Леонова ТАСС.

С 12 по 23 июня в Казани пройдут международные мультиспортивные соревнования государств — участников БРИКС.

Первые соревнования стартуют в четверг, 13 июня. Полное расписание турнира по видам спорта доступно на официальном сайте Игр БРИКС.