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Сегодня, 18:27

Леонов рассказал, что гости Игр БРИКС довольны уровнем организации соревнований

Виктория Кравченко
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что гости Игр БРИКС считают уровень организации соревнований в Казани как минимум не ниже, чем на Олимпийских играх.

«Очень хорошая реакция у всех гостей. Мы постарались все сделать на самом высоком организационном уровне. И те, кто бывал на Олимпийских играх, говорят, что в Казани уровень организации как минимум не ниже с точки зрения встречи, организации питания, состояния объектов, структуры, внутреннего содержания. Чуть-чуть жарко, но у природы нет плохой погоды», — цитирует Леонова ТАСС.

С 12 по 23 июня в Казани пройдут международные мультиспортивные соревнования государств — участников БРИКС.

Первые соревнования стартуют в четверг, 13 июня. Полное расписание турнира по видам спорта доступно на официальном сайте Игр БРИКС.

Источник: https://tass.ru/sport/21079963
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