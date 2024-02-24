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Игры БРИКС

24 февраля, 10:56

Легкоатлетка Конева сообщила, что пропускает зимний чемпионат России для лучшей подготовки к Играм БРИКС

Виктория Кравченко
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Серебряный призер чемпионата мира 2013 года в тройном прыжке Екатерина Конева рассказала, что хочет в оптимальной форме подойти к Играм БРИКС.

С 23 по 25 февраля в Москве проходит зимний чемпионат России в помещении. На 24 февраля запланирована квалификация в женском тройном прыжке, однако многолетнего лидера сборной России Коневой нет в стартовом протоколе.

«Я изначально не планировала выступать в этом зимнем сезоне. А на «Русскую зиму», которая проходила в начале февраля, я заявилась после настойчивых просьб организаторов. Хотя с лета не прыгала вообще, а участие в этом турнире стало для меня первой технической тренировкой за долгое время. Несмотря на то что там у меня получился прыжок на 14 метров, я решила все-таки продолжить планомерную подготовку к лету и больше не стартовать», — цитирует Коневу ТАСС.

С 23 по 25 февраля в Москве проходит зимний чемпионат России в помещении.

Источник: https://tass.ru/sport/20074085
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