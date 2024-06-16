Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 14:30

Легкая атлетика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 16 июня

16 июня на Играх БРИКС пройдут соревнования по легкой атлетике
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Прыгунья с шестом Полина Кнороз.
Полина Кнороз.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

16 июня на Играх БРИКС 2024 на Центральном стадионе в Казани пройдут соревнования финального раунда в легкой атлетике. Мужчины и женщины выступят в беге, ходьбе, тройном прыжке, прыжках с шестом, метании диска, метании копья и десятиборье.

Смотреть видеотрансляцию соревнований по легкой атлетике 16 июня можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена», а также на сайте matchtv.ru. Она начнется в 14.55 по московскому времени. Выступления спортсменов также покажут в онлайн-сервисе VK Video.

Ознакомиться с расписанием трансляций всех соревнований Игр БРИКС 2024 16 июня можно с помощью материала «СЭ».

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

легкая атлетика
1
Читайте также
Преступник напал на семью в Германии во время просмотра матча Евро-2024
Загитова выступила на премии «Муз-ТВ» вместе с Люсей Чеботиной
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Следователи провели обыски после случаев отравления людей в Москве
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россияне завоевали пять медалей в последний день турнира по ушу-таолу на Играх БРИКС

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости