Лала Крамаренко выступала на Играх БРИКС с травмой

Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала, что выступала на Играх БРИКС в Казани с травмой.

«Ирина Александровна (Винер) говорила, что Игры БРИКС для нас как Олимпиада, и было не очень просто выступать. Я говорила: «Мам, я больше не могу», потому что было очень сложно и морально, и физически. После каждого упражнения у меня были слезы на глазах. Потому что опять же это и травма, и я понимала, что это конец соревнований, поэтому такие эмоции. Сейчас я отдыхаю и лечу травму. Я на связи со своими тренерами, с Ириной Александровной, все мне помогают, я счастлива», — цитирует ТАСС Крамаренко.

19-летняя Крамаренко стала победительницей Игр БРИКС в личном многоборье и упражнениях с лентой.