Крамаренко выиграла упражнение с лентой на Играх БРИКС

На Играх БРИКС в Казани прошел второй день соревнований по художественной гимнастике. Девушки принимали участие в финалах с предметами.

Упражнение с лентой выиграла россиянка Лала Крамаренко, которая ранее оказалась сильнейшей в многоборье. Она получила оценку 35,000 балла. Второй стала Вилана Савадян из Узбекистана (32,000), белоруска Дарья Грохотова — третья (31,100).

Анна Попова победила в упражнении с мячом, получив от судей оценку 35,950 балла. Второй стала белоруска Анастасия Салос (33,450), замкнула тройку призеров Савадян (33,400).

В упражнении с обручем золото у россиянки Марии Борисовой (37,400 балла), серебро у Савадян (34,950), бронза — у Грохотовой (34,350).

В упражнение с булавами лучший результат показала россиянка Диана Чугунихина (34,450), на втором месте — Салос (33,000), на третьем — Савадян (31,100).

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. Еще два комплекта наград — по акробатическому рок-н-роллу — будет разыграно в Москве. Сборная России досрочно заняла первое место в общекомандном зачете.