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Сегодня, 15:15

Главный тренер сборной Белоруссии — о конкуренции на Играх БРИКС: «Главные разборки идут между россиянами и белорусами»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион мира и Европы, главный тренер сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ Константин Щербак в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от Игр БРИКС в Казани и высказался касательно уровня конкуренции на этих соревнованиях.

«Шикарный уровень, на мой взгляд. Российская гребля всегда была в мировых лидерах, Белоруссия тоже. Мы всегда конкурировали друг с другом на мировых соревнованиях, и сейчас эта же конкуренция сохранилась на Играх стран БРИКС.

Пока что главные разборки за медали идут между россиянами и белорусами. Но я все равно считаю, что это шикарные соревнования в нынешних непростых условиях, учитывая все обстоятельства, что у нас сейчас есть, в которых мы живем. Хорошая альтернатива для соревновательного опыта. Как говорится, лучшая тренировка — это соревнования. Поэтому даже между собой старты устраивать — это прекрасный вариант», — сказал Щербак.

 
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Игры БРИКС завершатся в столице Татарстана 23 июня.

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