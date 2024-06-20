Комментатор Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за слова «шмары»

Комментатор Владимир Иваницкий ответил на вопрос о причинах отстранения от эфира «Матч ТВ» в ходе Игр БРИКС.

«Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав», — цитирует Иваницкого NEWS.ru.

Ранее Иваницкий во время трансляции восхитился внешностью российского самбиста Кирилла Князькова, назвав его настоящим женихом. Он призвал девушек обратить внимание на спортсмена, при этом отметив, чтобы «шмары» держались подальше от молодого человека, потому что «у нас должна быть хорошая генетика».

Позже стало известно, что комментатора отстранили от работы на ТВ за некорректное высказывание.

«Всякие шмары нам не нужны». «Матч ТВ» отстранил комментатора за дикую фразу в прямом эфире